Galatasaraylı Henry Onyekuru'dan Ramazan paylaşımı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Henry Onyekuru, çay içtiği bir videoyu sosyal medya hesabından afiyet olsun etiketiyle paylaştı. Nijeryalı oyuncunun yanındaki çocuklar ise, "Afiyet olsun, iyi ramazanlar" ifadelerini kullandı.

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