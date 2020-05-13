13 Mayıs 2020, Çarşamba

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Fatih Terim alacaklarını öteledi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolculara ödeme yapılmadığı dönemde kendisinin de para almayacağını belirterek, Nisan ve Mayıs aylarında alacağı ücreti ertelediği belirtildi.
13.05.2020
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