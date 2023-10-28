Galatasaraylı futbolcuya flaş eleştiri! "Futbolu bırakmış gibi"
Son dakika spor haberi: Yaptığı transferlerle Avrupa basınında adından çokça söz ettiren Galatasaray, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, kadrosuna kattığı yıldızlardan verim almakta zorlanırken A Spor yorumcusu Reha Kapsal, o futbolcuya flaş eleştirilerde bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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