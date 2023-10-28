Erman Toroğlu'dan flaş Galatasaray eleştirisi
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'dan flaş değerlendirme geldi. İşte Toroğlu'nun sözleri...
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