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Galatasaray'ın zorlu fikstürü

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlara çıkacak olan Galatasaray 18 günde 5 karşılaşma oynayacak.
16.09.2019

Galatasaray Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu maçlara çıkacak. Milli ara dönüşü Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek üst üste 2.galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, 18 günlük dönemde 5 karşılaşma oynayacak. Bu sınavlar iki kulvarda Galatasaray'ın yolunu şekillendirecek. Sarı-kırmızılılar zorlu dönemeçteki ilk rakibi Club Burugge. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 18 Eylül'de Belçika deplasmanına çıkacak.

Sarı-kırmızılılar Avrupa dönüşü 22 Eylül'de deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray 28 Eylül'de ise en ciddi sınavlarından birini verecek. Sarı-kırmızılılar Türk Telekom'daki derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kısa aralıklarla karşılaşmalara çıkacak Galatasaray'ın, bir sonraki randevusu 1 Ekim'de PSG ile. Sarı-kırmızılılar Fransız temsilcisini evinde konuk edecek. Bu zorlu fikstür 5 Ekim'de Süper Lig'de oynanacak Gençlerbirliği maçıyla son bulacak. Ankara'da rakibiyle karşılaşacak Galatasaray, Sonrasında milli maçlar için liglere verilecek arada nefes alacak.

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