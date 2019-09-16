Belhanda için özel maske
Galatasaray'da Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Younes Belhanda için çözüm bulundu. Teknik Direktör Fatih Terim'in biran evvel sahalara dönmesini istediği Belhanda'ya özel maske hazırlanması gündeme geldi. Kasımpaşa mücadelesinde rakibiyle yaşadığı çarpışma sonucu çenesi kırılan ve ameliyat olan Faslı futbolcunun, tahmini iyileşme süresi 1 ay olarak görünüyor.
Bu süre içinde birçok önemli maçı kaçıracak olan Belhanda'nın yapılacak özel maskeyle sahalara dönü süresinin öne çekilmesi planlanıyor. Galatasaray sağlık heyeti çenesindeki kırık sebebiyle bir süre yemek yeme sıkıntısı yaşayacak Faslı futbolcunun beslenmesini sürekli kontrol edecek. Younes Belhanda bu hafta oynanacak Club Brugge ve Yeni Malatyaspor maçlarında kesin olarak forma giyemeyecek. Faslı futbolcunun Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimali de çok düşük. Galatasaray Faslı 10 numarası Younes Belhanda'nın oynamadığı 15 maçta 5 yenilgi 4 beraberlik alırken,23 puan keybetti.
Sarı-kırmızılı ekipte 2 sezon önce Latovlevici yaşadığı sakatlığın ardından özel maske ile forma giymişti.
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