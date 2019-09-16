16 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Belhanda için özel maske

Galatasaray'da Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Younes Belhanda'ya özel bir maske hazırlanması gündemde.
16.09.2019

Galatasaray'da Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Younes Belhanda için çözüm bulundu. Teknik Direktör Fatih Terim'in biran evvel sahalara dönmesini istediği Belhanda'ya özel maske hazırlanması gündeme geldi. Kasımpaşa mücadelesinde rakibiyle yaşadığı çarpışma sonucu çenesi kırılan ve ameliyat olan Faslı futbolcunun, tahmini iyileşme süresi 1 ay olarak görünüyor.

Bu süre içinde birçok önemli maçı kaçıracak olan Belhanda'nın yapılacak özel maskeyle sahalara dönü süresinin öne çekilmesi planlanıyor. Galatasaray sağlık heyeti çenesindeki kırık sebebiyle bir süre yemek yeme sıkıntısı yaşayacak Faslı futbolcunun beslenmesini sürekli kontrol edecek. Younes Belhanda bu hafta oynanacak Club Brugge ve Yeni Malatyaspor maçlarında kesin olarak forma giyemeyecek. Faslı futbolcunun Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimali de çok düşük. Galatasaray Faslı 10 numarası Younes Belhanda'nın oynamadığı 15 maçta 5 yenilgi 4 beraberlik alırken,23 puan keybetti.
Sarı-kırmızılı ekipte 2 sezon önce Latovlevici yaşadığı sakatlığın ardından özel maske ile forma giymişti.

Belhanda için özel maske Belhanda için özel maske 16.09.2019
Galatasaray'ın zorlu fikstürü Galatasaray'ın zorlu fikstürü 16.09.2019
Falcao'nun Burak Yılmaz'dan tek eksiği frikik atamaması "Falcao'nun Burak Yılmaz'dan tek eksiği frikik atamaması" 15.09.2019
Riva ve Florya için çözüm aranıyor Riva ve Florya için çözüm aranıyor 15.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
İç sahada yenilmezlik serisi 38 maça çıktı İç sahada yenilmezlik serisi 38 maça çıktı 15.09.2019
Falcao golle merhaba dedi Falcao golle merhaba dedi 15.09.2019
Belhanda'da iki kırık Belhanda'da iki kırık 15.09.2019
Beni benzin döküp yakarlardı "Beni benzin döküp yakarlardı" 14.09.2019
Adil bir yarış diliyoruz "Adil bir yarış diliyoruz" 14.09.2019
Geçiş Hücumlarında daha çabuk olmalıyız "Geçiş Hücumlarında daha çabuk olmalıyız" 14.09.2019
Falcao golle başladı Falcao golle başladı 14.09.2019
Kemal Özdeş: Oynanan oyundan memnunum Kemal Özdeş: Oynanan oyundan memnunum 13.09.2019
Falcao'yu tebrik ederim ilk golünü bana attı "Falcao'yu tebrik ederim ilk golünü bana attı" 13.09.2019
Erman Toroğlu: Falcao G.Saray'ın 2. Diagne'si olur Erman Toroğlu: Falcao G.Saray'ın 2. Diagne'si olur 13.09.2019
Galatasaray gol yemediyse şansına dua etsin "Galatasaray gol yemediyse şansına dua etsin" 13.09.2019
Fatih Terim stattan böyle ayrıldı Fatih Terim stattan böyle ayrıldı 13.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Belhanda gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...
Manchester United cephesinden beklenen adım geldi! "Eli Kulağında"
Galatasaray'da şok rapor! Kasım ayına kadar...
Galatasaray'da savunma alarm veriyor!
Galatasaray'ın Club Brugge 11'i belli oldu! Belhanda'nın yerine...
Mourinho'dan Fatih Terim açıklaması!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör