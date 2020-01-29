29 Ocak 2020, Çarşamba
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Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması
Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda Turan, eski kulübü Galatasaray'ın Başkanı ve yönetim kurulunun kendisiyle ilgili kararını saygıyla karşıladığını söyledi.
29.01.2020
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