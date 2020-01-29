29 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda Turan, eski kulübü Galatasaray'ın Başkanı ve yönetim kurulunun kendisiyle ilgili kararını saygıyla karşıladığını söyledi.
29.01.2020

Mariano Galatasaray'da kaldı Mariano Galatasaray'da kaldı 29.01.2020
Galatasaray'ın zirve planı Galatasaray'ın zirve planı 29.01.2020
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması 29.01.2020
Levent Tüzemen'den Arda Turan açıklaması Levent Tüzemen'den Arda Turan açıklaması 28.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Falcao ve Saracchi Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı! Falcao ve Saracchi Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı! 28.01.2020
Galatasaray'da stoper haftası Galatasaray'da stoper haftası 28.01.2020
Emre Akbaba ve Falcao'dan muhteşem dönüş Emre Akbaba ve Falcao'dan muhteşem dönüş 28.01.2020
Evren Turhan: Emre Akbaba takımın uğurlu meleği gibi Evren Turhan: Emre Akbaba takımın uğurlu meleği gibi 28.01.2020
Arda konusunda Mustafa Cengiz'i tebrik ediyorum "Arda konusunda Mustafa Cengiz'i tebrik ediyorum" 27.01.2020
Erman Toroğlu: Emre Akbaba'nın kumaşı Türkiye'ye fazla Erman Toroğlu: Emre Akbaba'nın kumaşı Türkiye'ye fazla 26.01.2020
Galatasaray'a Brezilyalı stoper Galatasaray'a Brezilyalı stoper 26.01.2020
Aslan Konya deplasmanında Aslan Konya deplasmanında 26.01.2020
Galatasaray ile Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı olduğunu düşünmüyorum "Galatasaray ile Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı olduğunu düşünmüyorum" 25.01.2020
Lemina ayrılmak istemiyor Lemina ayrılmak istemiyor 25.01.2020
Galatasaray'da Andone geri döndü Galatasaray'da Andone geri döndü 25.01.2020
Fatih Terim kesinlikle Galatasaray başkanı olamaz "Fatih Terim kesinlikle Galatasaray başkanı olamaz" 25.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Sol beke bomba plan! Takas sonrası yeni Fenerbahçe ilk 11'i...
Hakan Çalhanoğlu 82'de girdi 2 gol attı ve Mourinho...
Galatasaray transfer bombasını patlattı! İşte yıldız ismin geliş tarihi...
Trabzonspor'dan Guilherme bombası
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe taraftarına kötü haber! "Artık beklemesinler"
Vedat Muriç'in fotoğrafı olay oldu! Galatasaray...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör