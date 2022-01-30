GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a şok transfer sözleri! "Herhalde gelecek sezona hazırlanıyor"
Süper Lig'de oynadığı 23 maçta 27 puan toplayan Galatasaray düşme hattının 3 puan üzerinde bulunuyor. Bu sorundan kurtulmak için eksik bölgelerine transfer yapmak isteyen sarı kırmızılı kulübü, A Spor yorumcusu Ahmet Akcan eleştirdi. Akcan, "Düşündüğünüz futbolculardan vazgeçebiliyorsunuz. Bürki, Diawara, Mendy gibi isimler konuşuldu ancak olmadı. Trabzonspor'a bakarsak yaptığı transferleri devre arasından önce bitirdi. Hatta süre bile aldılar. Galatasaray 2 maç daha transfersiz geçirebilir. Herhalde gelecek sezonun kadrosunu kuruluyor."
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