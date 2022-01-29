GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a çözüm önerisi! "Gomis yerine Melo..."
Galatasaray'da sorunlar devam ediyor. Süper Lig'de düşme potasına yaklaşan sarı kırmızılı kulüp diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, sarı kırmızılı ekibin sorununu açıkladı. Aktan, "Getirdiğiniz hocanın bir oyun planı yok. Maçı kaybederken 3'lü defansın ortasına Aytaç Kara'yı koymuş bir teknik direktörden bahsediyoruz. Florya'da bile denemiyorsun bunu. Ben buna cahil cesareti diyorum. Forvet arıyorsunuz ama Mısır son maçını oynadıktan sonra Mohamed Mostafa gelecek. Sorun ortada. Sorun Taylan, Berkan ve Cicaldau gibi 3 kırılgan oyuncuda. Oraya 2 tane beton dökmeli Galatasaray. Gomis yerine Melo'yu getirin. Galatasaray daha da yukarı çıkar." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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