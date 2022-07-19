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Galatasaray'da Mostafa Mohamed gözyaşlarını tutamadı!

Galatasaray'dan kiralık olarak Nantes'a transfer olan Mostafa Mohamed, Fransa'ya gitti. Yıldız oyuncu, takım arkadaşlarıyla vedalaştığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Mohamed, veda sırasında, "Galatasaray'ı özleyeceğim. Burada çok güzel şeyler yaşadım. Umarım yine Galatasaray'a dönebilirim. Galatasaray'dan ayrılmak çok zor geldi. Duygusal anlar yaşadım." dedi. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

19 Temmuz 2022 | 16:28
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