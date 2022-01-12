Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray, bu koltuk için Domenec Torrent'le anlaştı. Sarı-kırmızılıların yeni hocası, İstanbul'a geldi. İspanyol teknik adam, "Galatasaray gibi büyük bir camiada olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım. İnişim sonrasında 'Galatasaray’la uzun süredir görüşüyordum' diye bir beyanatım olmamıştır." dedi. İşte ilk görüntüler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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