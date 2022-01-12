Galatasaray'da Domenec Torrent'in özelliklerini Mehmet Özcan açıkladı
Canlı yayında açıkladı! Torrent'in dikkat çeken özelliği...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:21
Canlı yayında açıkladı! Torrent'in dikkat çeken özelliği... 12 Ocak 2022 | 12:00
00:23
Domenec Torrent İstanbul'da! İşte ilk sözleri 12 Ocak 2022 | 12:00
01:11:10
Burak Elmas Fatih Terim'in ayrılığı sonrası ilk kez konuştu! 11 Ocak 2022 | 12:00
03:17
Terim Florya'da ilk kez görüntülendi! 11 Ocak 2022 | 12:00
00:36
Terim Florya Metin Oktay Tesislerine geldi! 11 Ocak 2022 | 12:00
02:20
Terim'in evinin önünde açıklama: Fatih Hoca hiç iyi durumda değil! 10 Ocak 2022 | 12:00
00:43
Mert Çetin ile Fahri Yılmaz Fatih Terim’in evinde geldi 10 Ocak 2022 | 12:00
00:39
G.Saray yönetimine çok sert sözler! "Yanlış isimler oturuyor" 10 Ocak 2022 | 12:00