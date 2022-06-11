Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek: Barışmanın zamanı geldi!
Galatasaray'da başkanlığa seçilen Dursun Özbek, seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulundu. Özbek, "Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren hep beraberiz, kol kolayız. Hep beraber Galatasaray’ı, hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın da gurur duyacağı bir hale getireceğiz” dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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