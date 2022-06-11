Galatasaray’da Dursun Özbek’in yönetiminde yer alan Cemal Özgörkey ilk sözler!
Galatasaray Spor Kulübü'nün Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlık seçimi sonuçlandı ve Dursun Özbek sarı-kırmızılı camianın yeni başkanı oldu. Özbek’in yönetim kurulu listesinde yer alan Cemal Özgörkey, seçimin ardından A Spor’a açıklamalarda bulundu. İşte o sözler… (GS spor haberi)
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