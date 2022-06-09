GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek seçilirse hangi projelere öncelik verilecek? Erden Timur açıkladı
Galatasaray’da başkan adaylarından Dursun Özbek’in yönetiminde yer alan Erden Timur, A Spor’a özel açıklamalarda bulundu. Timur, sarı-kırmızılı camianın sorunlarından, projelerden ve çözüm önerilerinden bahsetti. İşte Erden Timur’un o açıklamaları…
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
26:41
Özbek seçilirse hangi projelere öncelik verilecek? Timur açıkladı 09 Haziran 2022 | 12:00
08:32
Adana Demirspor U17 1-2 U17 Galatasaray MAÇ ÖZETİ (Elit U17 Gelişim Ligi Üçüncülük Maçı) 08 Haziran 2022 | 12:00
07:19
Hamamcıoğlu: "İlk yapacağımız iş..." 08 Haziran 2022 | 12:00
01:08
GOL | Adana Demirspor 0-1 Galatasaray 08 Haziran 2022 | 12:00
00:57
G.Saray'da Elmas gerginliği! "Yakışmayacak..." 08 Haziran 2022 | 12:00
08:14
Galatasaray U16 3-1 Sivasspor U16 | MAÇ ÖZETİ (Elit U16 Gelişim Ligi Finali) 07 Haziran 2022 | 12:00
01:06
GOL | Galatasaray 3-1 Sivasspor 07 Haziran 2022 | 12:00
01:11
GOL | Galatasaray 2-0 Sivasspor 07 Haziran 2022 | 12:00