04 Haziran 2020, Perşembe

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Galatasaray'ın transfer politikası

Galatasaray'ın transfer politikasını 'başarı' belirleyecek. Sarı-kırmızılılar şampiyon olursa önemli takviyeler yapacak.
04.06.2020
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