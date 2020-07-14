Galatasaray'ın transfer gündemi

Cemil Usta Sezonu'na havlu atan Galatasaray, Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala transfere odaklandı. Sarı-kırmızılılardaki tüm transfer gelişmelerini A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte o isimler ve detaylar...

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