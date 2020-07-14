Galatasaray'dan yabancı kuralı açıklaması

Galatasaray, TFF'nin yabancı sınırıyla ilgili aldığı kararın iptali için Tahkim Kurulu'na başvuru yapıldığını açıkladı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

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