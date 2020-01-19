Galatasaray'ın tek düşüncesi 3 puan
Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynayacağı Denizlispor ile ligde 40. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 25-6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.
40. randevu
Galatasaray ile Denizlispor, Süper Lig'de bugüne kadar 39 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 25 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise rakibini 6 kez mağlup etti. 8 mücadele de ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın 72 golüne, Denizli ekibi 35 golle karşılık verdi.
Ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşmayı Denizlispor 2-0 kazanmıştı.
Galatasaray'da Denizlispor maçı öncesinde Christian Luyindama, Florin Andone ve Henry Onyekuru'nun sakatlıkları bulunuyor. İkinci yarıda lisansları çıkan Martin Linnes ve Emre Akbaba ile yeni transferler Jesse Sekidika ile Marcelo Saracchi, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.
4 futbolcu sınırda
Galatasaray'da ayrıca 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Marcao, Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük, Denizlispor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftada deplasmandaki Konyaspor müsabakasında takımını yalnız bırakacak.
Düdük Yaşar Kemal Uğurlu'da
İki takım arasında oynanacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Dördüncü hakemi Mustafa İlker Coşkun olarak belirlenen maçta VAR'da Bahattin Şimşek, AVAR'da ise Çağdaş Altay görev yapacak.
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