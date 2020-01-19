19 Ocak 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray'ın tek düşüncesi 3 puan

Süper Lig'in 18. ve ikinci yarının ilk haftasında Galatasaray, saat 16.00'da Türk Telekom Stadyumu’nda Denizlispor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 17 hafta sarı-kırmızılılar 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi ile topladığı 27 puanla 7. sırada yer alıyor. Denizli ekibi ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle aldığı 22 puanla 11. sırada bulunuyor.
19.01.2020

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynayacağı Denizlispor ile ligde 40. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 25-6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

40. randevu

Galatasaray ile Denizlispor, Süper Lig'de bugüne kadar 39 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 25 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise rakibini 6 kez mağlup etti. 8 mücadele de ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın 72 golüne, Denizli ekibi 35 golle karşılık verdi.
Ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşmayı Denizlispor 2-0 kazanmıştı.

Galatasaray'da Denizlispor maçı öncesinde Christian Luyindama, Florin Andone ve Henry Onyekuru'nun sakatlıkları bulunuyor. İkinci yarıda lisansları çıkan Martin Linnes ve Emre Akbaba ile yeni transferler Jesse Sekidika ile Marcelo Saracchi, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

4 futbolcu sınırda

Galatasaray'da ayrıca 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Marcao, Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük, Denizlispor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftada deplasmandaki Konyaspor müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

Düdük Yaşar Kemal Uğurlu'da

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Dördüncü hakemi Mustafa İlker Coşkun olarak belirlenen maçta VAR'da Bahattin Şimşek, AVAR'da ise Çağdaş Altay görev yapacak.

Galatasaray ile Denizlispor 40. kez Galatasaray ile Denizlispor 40. kez 19.01.2020
Aslan'ın tek düşüncesi 3 puan Aslan'ın tek düşüncesi 3 puan 19.01.2020
Fatih Terim'in 10 numarası Emre Akbaba Fatih Terim'in 10 numarası Emre Akbaba 18.01.2020
Galatasaray'da gündem yeniden Mensah Galatasaray'da gündem yeniden Mensah 18.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Aslan'da savunmaya son aday Mustafi Aslan'da savunmaya son aday Mustafi 18.01.2020
Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'nın lisansı çıktı Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'nın lisansı çıktı 18.01.2020
Bu hakemleri temizlemezseniz siz temizleneceksiniz "Bu hakemleri temizlemezseniz siz temizleneceksiniz" 18.01.2020
Arda Turan'ın menajerinden G.Saray açıklaması Arda Turan'ın menajerinden G.Saray açıklaması 17.01.2020
Galatasaray'da ilk hedef 5'te 5 Galatasaray'da ilk hedef 5'te 5 15.01.2020
Yunus Akgün'e Cercle Brugge'den teklif Yunus Akgün'e Cercle Brugge'den teklif 14.01.2020
Arda'ya dönüş yolu açıldı Arda'ya dönüş yolu açıldı 14.01.2020
Murillo Galatasaray yolunda Murillo Galatasaray yolunda 14.01.2020
Mustafa Cengiz Ali Koç'a yanıt verdi Mustafa Cengiz Ali Koç'a yanıt verdi 14.01.2020
Galatasaray'da son dakika! Jesse Sekidika... Galatasaray'da son dakika! Jesse Sekidika... 13.01.2020
Mustafa Cengiz: Söylediğim sözler neden Ali Koç'u rahatsız etti? Mustafa Cengiz: Söylediğim sözler neden Ali Koç'u rahatsız etti? 13.01.2020
Florin Andone: Cordoba'ya dönebilirim Florin Andone: Cordoba'ya dönebilirim 13.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Lukas Podolski Antalya'ya geldi! Karşılamada ilginç detay
Vedat Muriç için olay sözler! "Bu tür kaçışları sevmem"
Galatasaray'da orta sahaya dinamo! Transferde dünya yıldızı...
Çağlar Söyüncü sezon sonu dünya devine gidiyor! İşte yeni takımı...
Ersun Yanal'dan flaş Vedat Muriç açıklaması!
Ersun Yanal'dan flaş tercih! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör