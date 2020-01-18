18 Ocak 2020, Cumartesi
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Fatih Terim'in 10 numarası Emre Akbaba
Galatasaray'da sekiz ay sonra sahalara golle geri dönen Emre Akbaba hem teknik heyetin hem de yönetimin yüzünü güldürdü. Sezonun ilk yarısında Belhanda'dan istediği verimi alamayan sarı kırmızılılar, Faslı futbolcuyu satış listesine koydu. ancak 31 Ocak'a kadar Belhanda'nın ayrılığı gerçekleşmese dahi teknik direktör Fatih Terim'in planını Emre Akbaba üzerine kuracağı belirtildi.
18.01.2020
Emre'nin Belhanda'nın aksine gol bölgesine yaptığı koşular, etkili şutları ve pasları nedeniyle takımın ihtiyaç duyduğu 10 numara pozisyonu için ilk tercih olacağı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun Çaykur Rizespor maçında kaptan olarak sahaya çıkması da bunun bir göstergesi olarak görülüyor.
Aytemiz Alanyaspor'dan geçen sezon transfer edilen Emre Akbaba, sakatlık geçirdiği döneme kadar etkili bir performans ortaya koymuştu. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 22 maçta 980 dakika sahada kalan Emre Akbaba, 3 kez rakip ağları havalandırırken, 4 kez de gol pası vermişti.
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