18 Ocak 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fatih Terim'in 10 numarası Emre Akbaba

Galatasaray'da sekiz ay sonra sahalara golle geri dönen Emre Akbaba hem teknik heyetin hem de yönetimin yüzünü güldürdü. Sezonun ilk yarısında Belhanda'dan istediği verimi alamayan sarı kırmızılılar, Faslı futbolcuyu satış listesine koydu. ancak 31 Ocak'a kadar Belhanda'nın ayrılığı gerçekleşmese dahi teknik direktör Fatih Terim'in planını Emre Akbaba üzerine kuracağı belirtildi.
18.01.2020

Emre'nin Belhanda'nın aksine gol bölgesine yaptığı koşular, etkili şutları ve pasları nedeniyle takımın ihtiyaç duyduğu 10 numara pozisyonu için ilk tercih olacağı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun Çaykur Rizespor maçında kaptan olarak sahaya çıkması da bunun bir göstergesi olarak görülüyor.

Aytemiz Alanyaspor'dan geçen sezon transfer edilen Emre Akbaba, sakatlık geçirdiği döneme kadar etkili bir performans ortaya koymuştu. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 22 maçta 980 dakika sahada kalan Emre Akbaba, 3 kez rakip ağları havalandırırken, 4 kez de gol pası vermişti.

Fatih Terim'in 10 numarası Emre Akbaba Fatih Terim'in 10 numarası Emre Akbaba 18.01.2020
Galatasaray'da gündem yeniden Mensah Galatasaray'da gündem yeniden Mensah 18.01.2020
Aslan'da savunmaya son aday Mustafi Aslan'da savunmaya son aday Mustafi 18.01.2020
Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'nın lisansı çıktı Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'nın lisansı çıktı 18.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Bu hakemleri temizlemezseniz siz temizleneceksiniz "Bu hakemleri temizlemezseniz siz temizleneceksiniz" 18.01.2020
Arda Turan'ın menajerinden G.Saray açıklaması Arda Turan'ın menajerinden G.Saray açıklaması 17.01.2020
Galatasaray'da ilk hedef 5'te 5 Galatasaray'da ilk hedef 5'te 5 15.01.2020
Yunus Akgün'e Cercle Brugge'den teklif Yunus Akgün'e Cercle Brugge'den teklif 14.01.2020
Arda'ya dönüş yolu açıldı Arda'ya dönüş yolu açıldı 14.01.2020
Murillo Galatasaray yolunda Murillo Galatasaray yolunda 14.01.2020
Mustafa Cengiz Ali Koç'a yanıt verdi Mustafa Cengiz Ali Koç'a yanıt verdi 14.01.2020
Galatasaray'da son dakika! Jesse Sekidika... Galatasaray'da son dakika! Jesse Sekidika... 13.01.2020
Mustafa Cengiz: Söylediğim sözler neden Ali Koç'u rahatsız etti? Mustafa Cengiz: Söylediğim sözler neden Ali Koç'u rahatsız etti? 13.01.2020
Florin Andone: Cordoba'ya dönebilirim Florin Andone: Cordoba'ya dönebilirim 13.01.2020
Sofiane Feghouli: Şampiyonlukla sezonu bitireceğiz Sofiane Feghouli: Şampiyonlukla sezonu bitireceğiz 13.01.2020
Galatasaray Murillo'da sona doğru Galatasaray Murillo'da sona doğru 13.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! İmza an meselesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Belhanda'nın yerine gelecek
Yıldız golcüden Beşiktaş'a flaş çağrı! ''Beni alın''
Yıldız futbolcudan Fenerbahçe itirafı! "İki defa görüştük"
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın gözdesi takımdan gönderiliyor
İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i! Deniz Türüç'ün yerine...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör