Galatasaray'ın serisi bitti! Alınan son mağlubiyet...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılıların yenilmezlik serisi de son buldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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