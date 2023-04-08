Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Transfer...
Galatasaray'da Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesinin ardından ortalık karıştı. Sarı-kırmızılılarda yaşananları A Spor yorumcusu Suat Umurhan aktardı. GS SPOR HABERLERİ
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