Galatasaray Başakşehir maçı sonrası olay sözler! "Amaç Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'yla avutmak"
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-2 kaybederken, maçın hakemi Kadir Sağlam'a ise verdiği kararlar nedeniyle tepki büyüktü. Karşılaşma sonrası GS TV spikeri Ebru Gürsoy, canlı yayında çılgına döndü ve "Amaç, Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası ile avutmak. Sayın Ali Koç'a, Fenerbahçe'ye 9 senedir alınmayan kupanın, Türkiye Kupası olanını hediye etmek. Bir tek o şeytandan alınan kupa var işte." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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