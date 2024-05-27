Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı! İşte o görüntüler
Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesini veren Galatasaray zafere ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Oyuncular, RAMS Park Stadyumu'nda kupayı taraftarının önünde kaldırdı. İşte o görüntüler... | Galatasaray haberleri
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