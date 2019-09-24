24 Eylül 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray deplasmanda kayıp

Galatasaray'ın deplasmandaki puan kayıpları artıyor... Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde dış sahada istediği sonuçları alamıyor.
24.09.2019

Galatasaray, 2017-2018'in 17. haftasındaki Göztepe karşılaşmasıyla 4. kez teknik direktörlüğe getirilen terim önderliğinde deplasmanda kötü performans sergiliyor.

Terim'in son döneminde Süper Lig'de 29 dış saha maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 13 kez galip ayrılabildi. Deplasmanda rakipleriyle 7 defa berabere kalan Galatasaray, 9 mağlubiyet aldı.

Dış sahadaki 29 karşılaşmanın 16'sında puan kaybı yaşan sarı kırmızılılar, 87 puanın 46'sını toplayabildi. Galatasaray, aynı dönemde 41 puanlık kayıp yaşadı.

2017-2018'de sezonunda Fatih Terim yönetiminde 9 deplasman maçına çıkan sarı kırmızılılar, 5 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 11 puanlık kaybı engelleyemedi.

Buna rağmen şampiyonluğa ulaşmayı bilen Galatasaray, geçen sezonki 17 karşılaşmada 7 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 25 puanlık kayıp yaşadı. ancak sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda kötü performans sergilese de bir kez daha mutlu sona ulaşmayı bildi.

Galatasaray'ın bu sezonki 3 dış saha maçındaki kaybı ise şimdiden 5 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, bu 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı. Sadece Kayserispor'u yenen Galatasaray, Denizlispor'a mağlup olarken, Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı.

''O futbolcu Galatasaray'ın oyuncusu değil ''O futbolcu Galatasaray'ın oyuncusu değil" 23.09.2019
Hasan Şaş ve Levent Şahin altyapıya gönderilecek "Hasan Şaş ve Levent Şahin altyapıya gönderilecek" 23.09.2019
Turgay Demir'den G.Saray-F.Bahçe derbisi tahimini Turgay Demir'den G.Saray-F.Bahçe derbisi tahimini 23.09.2019
Falcao ikinci yarının başında girse G.Saray 3-0 kazanırdı "Falcao ikinci yarının başında girse G.Saray 3-0 kazanırdı" 23.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Zoran Simovic: Galatasaray taraftarını unutamıyorum Zoran Simovic: Galatasaray taraftarını unutamıyorum 23.09.2019
Abdurrahim Albayrak'tan Fenerbahçe açıklaması Abdurrahim Albayrak'tan Fenerbahçe açıklaması 23.09.2019
Levent Şahin: Derbide daha iyi olacağız Levent Şahin: Derbide daha iyi olacağız 23.09.2019
Aslan'ın aklı derbide Aslan'ın aklı derbide 23.09.2019
Abdurrahim Albayrak: Çok farklı kazanabilirdik Abdurrahim Albayrak: Çok farklı kazanabilirdik 22.09.2019
Levent Şahin: Derbide böyle olmayacak Levent Şahin: Derbide böyle olmayacak 22.09.2019
Erman Toroğlu: Çok net kırmızı kart! Erman Toroğlu: Çok net kırmızı kart! 22.09.2019
Bu maçın suçlusu Fatih Terim'dir. "Bu maçın suçlusu Fatih Terim'dir." 22.09.2019
Sen Falcao'yu neden aldın? "Sen Falcao'yu neden aldın?" 22.09.2019
Y. Malatyaspor ile Galatasaray 5. randevuda Y. Malatyaspor ile Galatasaray 5. randevuda 22.09.2019
Aslan seriyi sürdürmek istiyor Aslan seriyi sürdürmek istiyor 22.09.2019
Derbide avantajlı taraf Galatasaray "Derbide avantajlı taraf Galatasaray" 21.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin derbi stratejisi ortaya çıktı! Ersun Yanal'ın tek çekincesi...
Vedat Muriç'e yapılan dev teklife Comolli'den flaş yanıt!
Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu kime oy verdi?
Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'dan Fatih Terim formülü!
Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu sesleri!
Fenerbahçe'ye 3 müjdeli haber! Galatasaray maçı öncesi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör