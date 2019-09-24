Galatasaray deplasmanda kayıp
Galatasaray, 2017-2018'in 17. haftasındaki Göztepe karşılaşmasıyla 4. kez teknik direktörlüğe getirilen terim önderliğinde deplasmanda kötü performans sergiliyor.
Terim'in son döneminde Süper Lig'de 29 dış saha maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 13 kez galip ayrılabildi. Deplasmanda rakipleriyle 7 defa berabere kalan Galatasaray, 9 mağlubiyet aldı.
Dış sahadaki 29 karşılaşmanın 16'sında puan kaybı yaşan sarı kırmızılılar, 87 puanın 46'sını toplayabildi. Galatasaray, aynı dönemde 41 puanlık kayıp yaşadı.
2017-2018'de sezonunda Fatih Terim yönetiminde 9 deplasman maçına çıkan sarı kırmızılılar, 5 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 11 puanlık kaybı engelleyemedi.
Buna rağmen şampiyonluğa ulaşmayı bilen Galatasaray, geçen sezonki 17 karşılaşmada 7 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 25 puanlık kayıp yaşadı. ancak sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda kötü performans sergilese de bir kez daha mutlu sona ulaşmayı bildi.
Galatasaray'ın bu sezonki 3 dış saha maçındaki kaybı ise şimdiden 5 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, bu 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı. Sadece Kayserispor'u yenen Galatasaray, Denizlispor'a mağlup olarken, Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı.
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