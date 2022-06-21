Galatasaray'ın prensipte anlaştığı teknik direktör Okan Buruk İstanbul'a geldi!
Son dakika Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı ekipte Domenec Torrent'in ayrılığı sonrası prensipte anlaşmaya varılan Okan Buruk, İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler...
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