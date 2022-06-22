Galatasaray Başkanı Dursun Özbek müjdeyi verdi! "Transferler..."
11 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Özbek, "Başarı kazanmak üzere hazırlanıyoruz. Transferlerimize hazırlanıyoruz. Seçim öncesinde de çalışmamız vardı, hiç endişe etmeyin, çok güzel bir takım kuracağız." ifadelerini kullandı.
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