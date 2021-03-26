Galatasaray'ın Patrick van Aanholt için yaptığı teklifi açıkladı!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosuna katmak istediği Patrick van Aanholt için flaş açıklamalarda bulundu. Özcan, "Galatasaray, Crystal Palace'de forma giyen Patrick van Aanholt için teklifini yaptı. Hollandalı futbolcuya 1 milyon 750 bin euro önerildi." dedi. (GS spor haberleri)

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