30 Eylül 2019, Pazartesi
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Fatih Terim için flaş iddia: Ligi bitiremeyecek!
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
30.09.2019
Terim'le ilgili konuşan Bol, "Fatih Terim bu sezon ligi Galatasaray'ın başında tamamlayamayacak." ifadelerini kullandı.
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