18 Ağustos 2019, Pazar

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Galatasaray'ın hesabı denkleşmedi

Galatasaray, Luyindama'yı UEFA listesine yazamama tehlikesiyle karşı karşıya... Sarı-kırmızılar transfer bakiyesinde hala artıya geçemedi.
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