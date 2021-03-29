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Galatasaray'ın Hatayspor 11'i nasıl olacak? Canlı yayında açıkladı...

Süper Lig'in 32 haftasında oynanacak olan Hatayspor - Galatasaray maçı öncesinde A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, sarı kırmızılı ekibin sahaya çıkacağı muhtemel 11 hakkında detayları verdi. Savaş Çorlu, "Galatasaray'ın tek forvet çıkmasını bekliyorum. Rizespor maçındaki 11'den 5 isim değişecek" ifadelerini kullandı.
29.03.2021
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