Galatasaray'ın gündemindeki Bafetimbi Gomis'i böyle yorumladı! "Gençleştirme politikasına aykırı bir transfer ama..."
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemindeki Bafetimbi Gomis ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Gomis, Galatasaray'ın gençleştirme politikasına aykırı bir transfer ama diğer taraftan Galatasaray taraftarına büyük izler bırakmıştı. Gomis, tecrübesiyle Galatasaray'daki genç oyunculara rol model olabilir diye düşünüyorum."
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