GALATASARAY HABERLERİ: Şok sözler! "Burak Elmas'ın tükenmişlik sendromu var"
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine ilişkin flaş ifadeler kullandı. Tüzemen, "Burak Elmas teslimiyetçi bir ruh hali sergileyemez. Galatasaray Başkanı tükenmişlik sendromu yaşıyor" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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