Galatasaray'ın gözü Tottenham'da

Mariano ve Nagatomo'yu devre arasında gönderme planları yapan Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham'ın iki bekini transfer listesine aldı...

Performansları eleştirilen Mariano ile Nagatomo'yu devre arasında elden çıkarmaya karar veren Galatasaray alternatif isimler için çalışmalara başladı.

İki futbolcuyu da gözden çıkaran teknik direktör Fatih Terim, kadrosunu daha da güçlendirmenin hesapları içinde...

Yaklaşık 1 milyar euro kadro değeri bulunmasına rağmen hem ligde hem de Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Tottenham'da, teknik direktör Pochettino, 5 futbolcuyu satış listesine koymaya karar verdi.

Sağ bekte Fildişi Sahilli Serge Auirer, sol bekte de İngiliz Danny Rose gözden çıkarıldı. Haberi alan birçok menajer şimdiden bu oyunculara kulüp bulmak için çalışmalara başladı. Fanatik Gazetesinin haberine göre talipliler arasına hiç vakit kaybetmeden dahil olan kulüplerden biri de Galatasaray oldu. Sarı -kırmızılılar iki oyuncuyu da kiralamaya çalışacak.

29 yaşındaki sol bek Rose'un transferi hiç kolay görünmese de Fildişili sağ bek Aurier için tüm şartların zorlanacağı öğrenildi.