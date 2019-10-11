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Galatasaray gençlere yöneliyor

Yaz transfer döneminde tecrübeli futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, artık gözünü genç yeteneklere çevirdi...
11.10.2019

Galatasaray'da yeni hedef genç oyuncular... Sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde çoğunlukla yaşı 30 ve üzeri olan isimleri kadrosuna katmıştı... 33 yaşındaki Radamel Falcao, 32 yaşındaki Ryan Babel, 31 yaşındaki adem büyük, 30 yaşındaki Jimmy Durmaz ve Steven Nzonzi ile 29 yaşındaki Şener Özbayraklı, Galatasaray'ın transfer ettiği tecrübeli isimler oldu...

Ancak yaş ortalamasının yükselmesi, takımın yavaş oynamaya başlaması ve ilk 7 haftada alınan kötü sonuçların ardından sarı-kırmızılılar gözünü genç oyunculara çevirdi. Teknik Direktör Fatih Terim de scout ekibinden hızlı oyunculara yönelmelerini istedi...

Galatasaray'ın listesinde ilk etapta hassane bande, Joao Mario ve Martin Minchev bulunuyor. 20 yaşındaki Ajax'ın Burkina Fasolu sol kanat oyuncusu Hassane Bande, scout ekibinin Fatih Terim'e önerdiği ilk isim...

Porto'nun b takımında oynayan ve Portekiz 20 yaş altı milli takımında forma giyen Joao Marıo da Terim'in izlettirdiği isimlerden biri... 19 yaşındaki Joao Marıo sağ kanatta oynuyor...

Tecrübeli teknik adamın takip ettirdiği oyunculardan bir diğeri Martin Minchev. 18 yaşındaki Bulgar santrfor, Cherno More takımında oynuyor...

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