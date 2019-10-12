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Haldun Domaç: Fatih Terim'in bazı yöneticilerle problemi var

A Spor yorumcusu Haldın Domaç, Futbol A programında spor gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Domaç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yönetimdeki bazı kişilerle problemi olduğunu söyledi.
12.10.2019

Haldun Domaç'ın açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray'ın en üst makamındaki iki kişi Mustafa Cengiz ve Eşref Hamamcıoğlu'nun şu davranışları tasvip edilecek bir durum değil. Her yerde iktidar ve muhalefet vardır. Önemli olan onların birbirlerine ne kadar seviyeli davrandıklarıdır. Şu tablo Galatasaray'a yakışmadı. Çok net bir biçimde Galatasaray'ın içinde problemler var. Fatih Terim'in bazı yöneticilerle problemi var. Terim'in istemediği bazı gelişmelerin Galatasaray'da gerçekleşmesinden dolayı rahatsızlıkları var. Fatih Terim'in "Ben konuşunca ceza alıyorum biraz da ceza almayanlar konuşsun" ve Cengiz'in "Herkes işine baksın" sözünün adresi belli. Adres belli olmasa niye Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında ertesi gün apar topar 2 saatlik bir toplantı gerçekleşti? Fatih Terim Galatasaray için bulunmaz bir kıymettir, değerdir. Eğer Mustafa Cengiz ile Fatih Terim'in yan yana koymak söz konusu olursa Fatih Terim ağır basar.

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