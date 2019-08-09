09 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray'ın gözü İngiltere'de

Orta sahaya savunma yönü kuvvetli bir oyuncu almayı hedefleyen Galatasaray, gözünü İngiltere'ye çevirdi.
09.08.2019

Fatih Terim'den kupa koleksiyonu Fatih Terim'den kupa koleksiyonu 08.08.2019
Kupa canavarı Galatasaray Kupa canavarı Galatasaray 08.08.2019
Başkan Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik Başkan Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik 08.08.2019
Fatih Terim'e büyük sürpriz Fatih Terim'e büyük sürpriz 08.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Mustafa Cengiz'den flaş açıklama! Falcao ve KAP... Mustafa Cengiz'den flaş açıklama! Falcao ve KAP... 08.08.2019
Akhisarspor 0-1 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ Akhisarspor 0-1 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ 08.08.2019
TFF Süper Kupa 2019 şampiyonu Galatasaray! TFF Süper Kupa 2019 şampiyonu Galatasaray! 08.08.2019
Maçın adamı seçilen Belhanda'dan ödül tepkisi Maçın adamı seçilen Belhanda'dan ödül tepkisi 07.08.2019
İşte Galatasaray'ın sayılmayan golü | İZLEYİN İşte Galatasaray'ın sayılmayan golü | İZLEYİN 07.08.2019
İşte Galatasaray'ın golü | İZLEYİN İşte Galatasaray'ın golü | İZLEYİN 07.08.2019
İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon 07.08.2019
Akhisarspor gole çok yaklaştı! İşte o pozisyon... Akhisarspor gole çok yaklaştı! İşte o pozisyon... 07.08.2019
Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması! Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması! 07.08.2019
Galatasaray kafilesi stada hareket etti Galatasaray kafilesi stada hareket etti 07.08.2019
Galatasaray'a yerli ön libero Galatasaray'a yerli ön libero 07.08.2019
Galatasaray'dan Bakayoko çıkarması Galatasaray'dan Bakayoko çıkarması 07.08.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Fiorentina kadrosu açıklandı! Kafilede sürpriz isim
Galatasaray'a transferde kötü haber! Fatih Terim ısrarla istiyordu
Kolarov'dan büyük fedakarlık! Fenerbahçe'ye gelmek için bunu yaptı
Fenerbahçe'den iki bomba daha! Zanka'dan sonra onlar da geliyor
İşte Ersun Yanal'ın şampiyonluk sistemi!
Fenerbahçe'de 2 ayrılık 2 transfer!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör