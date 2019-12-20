20 Aralık 2019, Cuma

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Galatasaray'ın Göztepe kafilesi açıklandı! 6 isim kadroda yok

Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Seri, Şener Özbayraklı ve Lemina'nın yanı sıra Emre Mor, Jimmy Durmaz ve Yunus Akgün kadroya alınmadı. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
20.12.2019

Kaplan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Mario Lemina ile ilgili durum hafta başından beri gözlenmişti. Sağlık heyeti, Lemina'nın durumunu son antrenmana kadar takip etti fakat yapılan son kontrollerde tam olarak hazır hale gelmeyince kafileye dahi edilmedi.

"Seri geçtiğimiz hafta da kadroda olmayan isimlerden biriydi. PSG maçında sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Tedavisi halen devam ediyor.

"Şener 6 haftalık bir tedavi sürecinin ardından takıma dönmüştü fakat lig maçında oynadıktan sonra tam olarak hazır olmaması sebebiyle kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Göztepe kafilesi açıklandı! 6 isim kadroda yok

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