Galatasaray kafilesi İzmir'e gitti

Süper Lig'in 16. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray, İzmir'e hareket etti. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Seri, Şener Özbayraklı ve Lemina'nın yanı sıra Emre Mor, Jimmy Durmaz ve Yunus Akgün kafilede yer almadı.