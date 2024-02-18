Galatasaray'ın golünde iptal kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Mauro Icardi'nin 66. dakikada attığı golü hakem Ali Şansalan faul gerekçesiyle iptal etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ardından pozisyonu yorumladı. Toroğlu, "Formadan tutup çekiyorsa faul. İlk başta masum. Sonra formadan çekiyor." yorumunda bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun sözleri... | Galatasaray haberleri
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