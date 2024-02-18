Erman Toroğlu yorumladı! Galatasaray'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu?
Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk oldu ve mücadeleyi 3-0 kazandı. Bu karşılaşma ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılıların kazandığı penaltı pozisyonunu değerlendirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:48
Galatasaray'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu? 18 Şubat 2024 | 12:00
01:22
Toroğlu: G.Saray iyi antrenman yaptı! 18 Şubat 2024 | 12:00
00:20
Toroğlu'dan Icardi sözleri! "Tatilden döndüğü belli" 18 Şubat 2024 | 12:00
01:04
"G.Saray bu futbolla turu geçemez" 16 Şubat 2024 | 12:00
07:18
İşte G.Saray - S. Prag maçına dair tüm detaylar! 15 Şubat 2024 | 12:00
01:04
"Türkiye'nin en iyisi" 15 Şubat 2024 | 12:00
00:55
Aurier ilk kez konuştu! 14 Şubat 2024 | 12:00
02:32
Ergün: Endişelerimizi TFF'ye bildirdik 12 Şubat 2024 | 12:00