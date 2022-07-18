Video Galatasaray Videoları Galatasaray'ın genç oyuncuları Emirhan Kayar, Beknaz Almazbekov ve Hamza Akman'dan açıklamalar!

Galatasaray'ın genç oyuncuları Emirhan Kayar, Beknaz Almazbekov ve Hamza Akman'dan açıklamalar!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılı takımın genç oyuncuları Emirhan Kayar, Beknaz Almazbekov ve Hamza Akman, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

18 Temmuz 2022 | 11:52
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

07:35
Galatasaray'ın genç oyuncularından açıklamalar! 18 Temmuz 2022 | 12:00
06:00
Galatasaray yeni sezon mesaisi! 15 Temmuz 2022 | 12:00
06:43
Oliveira iddialı konuştu! "Şampiyonluk yaşamaya geldim" 15 Temmuz 2022 | 12:00
01:08
Karaman'dan flaş Marcao sözleri! "Yerini kimse dolduramaz" 15 Temmuz 2022 | 12:00
01:15
Şok sözler! "Onları izlemek istemiyorum" 14 Temmuz 2022 | 12:00
05:49
Cenk Ergün'den Joao Pedro açıklaması! 13 Temmuz 2022 | 12:00
01:28
Yıldız isme sert eleştiri! "G.Saray seviyesinde değil" 13 Temmuz 2022 | 12:00
00:13
Kerem ve van Aanholt arasında gerginlik! 12 Temmuz 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN