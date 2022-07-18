Galatasaray'ın genç oyuncuları Emirhan Kayar, Beknaz Almazbekov ve Hamza Akman'dan açıklamalar!
Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılı takımın genç oyuncuları Emirhan Kayar, Beknaz Almazbekov ve Hamza Akman, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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