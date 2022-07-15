GALATASARAY HABERİ: Hikmet Karaman'dan flaş Marcao sözleri! "Yerini kimse dolduramaz"
Teknik direktör Hikmet Karaman, Transfer Raporu programına konuk oldu. Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray gündemiyle ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karaman, "Marcao çok büyük oyuncu, onun yerini kimse dolduramaz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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