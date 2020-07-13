13 Temmuz 2020, Pazartesi

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Jardel isyan etti! Sana neler oluyor G.Saray?

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 kaybederek üst üste 3. yenilgisini aldı. Mağlubiyet sonrası Galatasaray'ın efsane oyuncusu Mario Jardel, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Jardel, "Sana neler oluyor Galatasaray? Neden kazanamıyorsun? Paran var, yapılanman, maaşların iyi. Forvet lazımsa ben gelirim. Kazanman için benim geri gelmem mi lazım?" ifadelerini kullandı.
13.07.2020
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