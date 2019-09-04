04 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın kadrosu açıklandı. Sarı kırmızılı takımda 6 oyuncu listeye yazılmadı.
04.09.2019

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu.

UEFA'ya 20 kişilik kadro bildiren sarı kırmızılılarda, Muslera, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Selçuk İnan, Belhanda, Babel, Donk, Feghouli, Nzonzi, Lemina, Adem Büyük, Falcao, Andone ve Emre Mor listede yer aldı.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba'nın yanı sıra Martin Linnes, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ile yeni transferler Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılmadı.

Sarı kırmızılılar, Devler Ligi'nde Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile A grubunda bulunuyor. Galatasaray, ilk maçında 18 Eylül'de Belçika temsilcisi Club Brugge'e konuk olacak.

Falcao'nun Galatasaray'a gelişi mi daha çok önemli yoksa... "Falcao'nun Galatasaray'a gelişi mi daha çok önemli yoksa..." 03.09.2019
4 büyük kulüp 50 milyon euro harcadı 4 büyük kulüp 50 milyon euro harcadı 03.09.2019
Falcao Florya'da! İşte ilk görüntüler... Falcao Florya'da! İşte ilk görüntüler... 03.09.2019
Fernando Muslera: Falcao çok önemli bir oyuncu Fernando Muslera: Falcao çok önemli bir oyuncu 03.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Abdurrahim Albayrak: Başkanımıza teşekkür ederim Abdurrahim Albayrak: Başkanımıza teşekkür ederim 03.09.2019
Mustafa Cengiz: Falcao maddi fedakarlık yaptı Mustafa Cengiz: Falcao maddi fedakarlık yaptı 03.09.2019
Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao 6.Kolombiyalı oldu. Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao 6.Kolombiyalı oldu. 03.09.2019
Ve G.Saray Falcao'yu böyle duyurdu! Ve G.Saray Falcao'yu böyle duyurdu! 02.09.2019
Falcao ve Lemina sözleşmeyi imzaladı! Falcao ve Lemina sözleşmeyi imzaladı! 02.09.2019
Galatasaray Andone'yi KAP'a bildirdi Galatasaray Andone'yi KAP'a bildirdi 02.09.2019
Galatasaray'a Gabonlu orta saha Galatasaray'a Gabonlu orta saha 02.09.2019
Galatasaray'a bir dünya yıldızı: Falcao Galatasaray'a bir dünya yıldızı: Falcao 02.09.2019
Galatasaray Diagne'yi KAP'a bildirdi Galatasaray Diagne'yi KAP'a bildirdi 02.09.2019
Galatasaray Falcao'ya kavuştu Galatasaray Falcao'ya kavuştu 02.09.2019
Turgay Demir Galatasaray forması giydi Turgay Demir Galatasaray forması giydi 02.09.2019
Radamel Falcao taraftarlarla buluştu! İşte ilk görüntüler... Radamel Falcao taraftarlarla buluştu! İşte ilk görüntüler... 01.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Luiz Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi
Mbaye Diagne'den Galatasaray açıklaması!
Fenerbahçe'nin gözdesi Kolarov imzayı atıyor!
Falcao'nun sözleşmesi ortaya çıktı! İşte Galatasaray'ın ödeyeceği bonuslar
En değerli forvet açıklandı! Herkes Falcao beklerken..
Amerika - Türkiye maçı dünya basınında! İşte manşetler...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör