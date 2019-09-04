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Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın kadrosu açıklandı. Sarı kırmızılı takımda 6 oyuncu listeye yazılmadı.
04.09.2019
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu.
UEFA'ya 20 kişilik kadro bildiren sarı kırmızılılarda, Muslera, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Selçuk İnan, Belhanda, Babel, Donk, Feghouli, Nzonzi, Lemina, Adem Büyük, Falcao, Andone ve Emre Mor listede yer aldı.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba'nın yanı sıra Martin Linnes, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ile yeni transferler Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılmadı.
Sarı kırmızılılar, Devler Ligi'nde Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile A grubunda bulunuyor. Galatasaray, ilk maçında 18 Eylül'de Belçika temsilcisi Club Brugge'e konuk olacak.
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