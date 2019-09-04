04 Eylül 2019, Çarşamba
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İşte Falcao'nun sözleşme detayları
Radamel Falcao'nun sözleşme detayları ortaya çıktı. Kolombiyalı yıldızın yıllık kazancının bonuslarla birlikte 9 milyon euro'ya kadar çıkabileceği iddia edildi.
04.09.2019
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