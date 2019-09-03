"Falcao'nun Galatasaray'a gelişi mi daha çok önemli yoksa..."

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A progrmaında flaş değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Falcao'nun Galatasaray'a gelişi mi daha çok önemli yoksa Galatasaray'ın, tarihinde ilk defa milli takıma bir tek futbolcu bile vermemesi mi daha çok önemli?" ifadelerini kullandı.