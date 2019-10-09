09 Ekim 2019, Çarşamba
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"Galatasaray'da tüzüğün değiştirilmesi gerekiyor"
Ali Baransel'in konukları Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Erol Kaynar, Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, Futbol A programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
09.10.2019
Galatasaray'ın gündemine dair 'Divan başkanının uzlaştırıcı olması gerekiyor' ifadelerini kullanan Tüzemen, "Galatasaray'da tüzüğün değiştirilmesi gerekiyor. Bu tüzük zamanında Mehmet Helvacı tarafınfan hazırlandı. Bu tüzük Adnan Polatı'nda başını yaktı." dedi.
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