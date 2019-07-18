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Galatasaray'ın Avusturya kampı

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Galatasaray, çalışmalarının ikinci etabını Avusturya'nın Seefeld kasabasında sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
18.07.2019

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