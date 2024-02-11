"Galatasaray'ın averajda bir şeyler yapması lazım" O isimden flaş yorum!
Trendyol Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray evinde RAMS Başakşehir'i konuk etti. Rakibini 2 golle mağlup eden Okan Buruk'un öğrencileri puanını 63 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz ise Galatasaray'a flaş bir öneride bulundu. İşte detaylar...
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